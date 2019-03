Pirelli Track Adrenaline, dialogo tra pista, gomme e pilota

Più divertimento in pista con le auto ad alte prestazioni. Più coinvolgimento nelle sessioni di guida e nelle lezioni delle racing school. Ma anche tanta sicurezza grazie al costante controllo degli pneumatici. Grazie alla 'intelligenza' delle Cyber Technologies Pirelli debutta il sistema P Zero Track Adrenaline, una soluzione capace di unire la funzione di lap timer a quella di monitoraggio in tempo reale di pressione e temperatura dei pneumatici per un'esperienza di guida più prestazionale.

Al Salone di Ginevra proprietari di supercar, gestori di scuole di pilotaggio, team manager, preparatori e appassionati della guida sportiva possono scoprire infatti Track Adrenaline l'ultima realizzazione high tech della divisione di Pirelli che lavora sull'elettronica applicata allo pneumatico.

Il sistema, combinando le informazioni telemetriche e quelle provenienti dai sensori inseriti nei P Zero Trofeo R, identifica e comunica al pilota quando è necessario scaldare le gomme, quando si sono raggiunte le condizioni ottimali per spingere al massimo la vettura ed effettuare il giro lanciato, e quando è necessario tornare ai box per un pit stop.

Il sistema Track Adrenaline è composto da una centralina elettronica di piccole dimensioni facilmente installabile all'interno del veicolo, dalla App per smartphone P Zero Track Adrenaline e dai pneumatici P Zero Trofeo R con i sensori installati nella parte interna del pneumatico. La centralina elettronica - che si collega tramite wi-fi allo smartphone su cui è stata scaricata la App P Zero Track Adrenaline, offre l'esperienza di un lap timer ultra performante con informazioni telemetriche e analisi in tempo reale della sessione in pista: tempo sul giro, intertempi, velocità massima e media, accelerazioni, frenate, giro ideale e un confronto con le sessioni precedenti sono tra le informazioni che l'applicazione mette a disposizione del pilota.

Inoltre, la centralina elettronica di Pirelli Track Adrenaline è dotata di un modulo GPS estremamente performante che garantisce massima precisione nella localizzazione e nella definizione delle traiettorie, così come nella misurazione dei tempi. Pirelli Track Adrenaline può essere sperimentato e apprezzato dagli appassionati di guida anche in occasione delle P Zero Experience, giornate in pista organizzate su famosi circuiti - come Spa-Francorchamps, Abu Dhabi, Mugello e Silverstone - spesso in collaborazione con le Case automobilistiche più prestigiose.