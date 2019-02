Ford al MWC presenta tre app per 'guidare' il conducente

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Ford ha annunciato l'introduzione, a bordo dei veicoli Ford, di tre nuove app per smartphone, progettate per supportare gli automobilisti a trovare sempre la strada migliore per raggiungere ogni destinazione, che sia per lavoro o per piacere, e rendere i viaggi ancora più confortevoli.

Integrandosi alla suite completa di app già presente sull'infotainmentFord SYNC 3, i nuovi servizi di navigazione daranno ai conducenti la certezza di raggiungere la destinazione desiderata, indipendentemente dall'indirizzo o dal codice postale, prendendo il percorso più appropriato per ogni tipo di veicolo.

Sygic Truck Navigation, l'app di navigazione più diffusa tra i conducenti di mezzi pesanti, è la prima a offrire funzionalità personalizzate per i veicoli commerciali, consentendo loro di evitare strade strette o di rimanere bloccati sotto ponti bassi. La possibilità di scaricare le mappe 3D in offline sul dispositivo aiuta la navigazione anche nelle aree rurali senza copertura mobile.

L'app what3words aiuta invece le persone a trovare i luoghi in modo rapido e preciso, grazie al potere di sole tre parole. what3words ha suddiviso l'intero pianeta in quadrati da 3 metri quadrati e, impiegando un particolare algoritmo, ha assegnato a ciascun quadrato un indirizzo semplificato di tre parole.

Ford ha anche annunciato l'arrivo di TIDAL, il servizio di streaming musicale con qualità audio premium, per i veicoli di Ford in Europa. L'app, oltre ad avvicinare i fan alla musica attraverso 60 milioni di brani con la più alta qualità audio disponibile, offre anche podcast coinvolgenti, playlist curate e concerti in esclusiva dal vivo.

Altre app già presenti su AppLink SYNC 3 includono Waze, la popolare app per la navigazione e gestione del traffico basata sulla community; Cisco Webex, che consente ai conducenti di partecipare in modo sicuro alle riunioni, anche in movimento, utilizzando i comandi vocali e Radioplayer, che permette di ascoltare dal vivo o su richiesta decine di migliaia di programmi e podcast.