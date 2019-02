Opel Combo, a bordo sicurezza al top come in un'auto

Un mezzo di lavoro capace di offrire comfort e sicurezza senza rinunciare alla praticità. Opel Combo è stato progettato fin da subito in base agli standard seguiti per le auto passeggeri e non come un veicolo commerciale al quale sono state aggiunte altre funzioni solo in un secondo tempo per rivolgersi anche alle famiglie. Professionisti e lavoratori che utilizzando la versione commerciale di Combo possono avere quasi esattamente le stesse funzioni, la stessa sicurezza e lo stesso comfort offerti alle famiglie su una delle vetture della casa di Russelsheim.



In particolare, i numerosi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida presenti su Combo, dal Cruise Control automatico all'allerta incidente con rilevamento pedoni, al sistema di mantenimento della corsia Lane Keep Assist e frenata automatica di emergenza, dal sistema per la prevenzione dei colpi di sonno al riconoscimento dei cartelli stradali e all'assistenza alla partenza in salita Hill Start Assist aumentano la sicurezza a bordo.



Una funzione di sicurezza rivoluzionaria è disponibile per Combo Van con le portiere posteriori a battenti. Il sistema Surround Rear Vision, con una telecamera posizionata sopra le portiere, migliora notevolmente la visibilità posteriore e nelle manovre di parcheggio. Le immagini sono trasmesse sullo schermo a colori da 5 pollici nell'abitacolo. Una seconda telecamera nello specchietto retrovisore esterno sul lato passeggero riduce il tipico angolo cieco su questo lato del veicolo. Se il sistema rileva la presenza di pedoni o ciclisti in questa zona mentre Combo Van sta svoltando a destra, la vista laterale lato passeggero compare sul monitor, accrescendo così la sicurezza per tutti gli utenti della strada.



Disponibile inoltre anche l'indicatore di sovraccarico, presente per la prima volta su Combo Van che, grazie alla presenza di sensori, misura automaticamente la massa presente a bordo: se il peso supera l'80 per cento della portata permessa, si accende un LED bianco di segnalazione. Se il peso supera il limite, si accende una spia arancione con un punto esclamativo.



Il sistema di controllo adattivo della trazione IntelliGrip permette a Combo di abbandonare le strade asfaltate o di accedere con grande sicurezza anche ai cantieri edili, dove le superfici sono spesso scivolose; il sistema di protezione della fiancata Flank Guard, grazie all'uso di sensori, aiuta a prevenire fastidiosi urti o graffi quando si effettuano manovre, un bell'aiuto soprattutto quando il traffico è particolarmente intenso.



Oltre ad aumentare la sicurezza, le tecnologie innovative di Combo accrescono anche il livello di comfort. Combo è infatti sempre connesso grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione compatibili con Apple CarPlay e Android Auto eschermo touch a colori da 8 pollici.