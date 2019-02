Salone Mobile, Lexus svela concept del design event 2019

Lexus ha annunciato i dettagli della sua 12ma partecipazione al Salone del Mobile, la kermesse di design milanese. "Leading with Light", il concept alla base dell'evento 2019, vede la collaborazione tra Lexus e lo studio di design Rhizomatiks, dando seguito alla collaborazione già realizzata nel 2014 in occasione della mostra di arte e tecnologia Media Ambition Tokyo.



Ispirato alla tecnologia di illuminazione Lexus, Rhizomatiks ha realizzato un display che prevede un gioco dinamico di luci e sistemi robotici avanzati. I visitatori potranno così scoprire come l'uso innovativo della luce possa influenzare le emozioni umane.



Gli ospiti avranno, inoltre, la possibilità di ammirare le opere dei 6 finalisti del Lexus Design Award 2019, arrivato alla sua settima edizione. Il premio celebra e si rivolge a una nuova generazione di designer e talenti creativi emergenti provenienti da tutto il mondo.



Lunedì 8 aprile verrà annunciato il vincitore del Grand Prix, assegnato da una giuria di esperti e designer davanti ai media di tutto il mondo.