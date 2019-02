Alcantara sale a bordo della Bentley Bentayaga Speed

Lusso, tecnologia, alte prestazioni e interni impreziositi in Alcantara: così si presenta la Bentley Bentayga Speed, il suv più potente del mondo ispirato a una lunga e gloriosa tradizione di modelli Speed.

La finitura in Alcantara impreziosisce le parti laterali, del cuscino poggiatesta e dello schienale con impunture a contrasto che esaltano il carattere dinamico del suv più veloce del mondo.

Lo spirito racing da Granturismo passa anche attraverso il rivestimento in Alcantara del volante assicurando l'ottimo grip sportivo che è proprio del materiale made in Italy. Alcantara rifinisce anche il cruscotto di questa Bentley che esprime la quintessenza del design britannico.

Un allestimento esclusivo, molto elegante e curato, in cui Alcantara spicca nella parte centrale dei sedili, dove si trovano le cuciture a contrasto che si estendono a rombi sulle imbottiture anche sui pannelli delle portiere.