BestDrive lancia nuovi pneumatici sviluppati da Continental

Nel corso della seconda convention nazionale, il marchio BestDrive ha lanciato i nuovi pneumatici sviluppati da Continental e marchiati con il logo della rete di officine che conta oltre 1.900 punti vendita in Europa. I due prodotti saranno commercializzati in esclusiva nel network che conta in Italia più di 130 punti di vendita.



Nel dettaglio, si tratta di uno pneumatico estivo caratterizzato da un disegno esclusivo del fianco che riporta il brand BestDrive e il payoff della rete 'you drive, we care' e che dichiara esplicitamente la propria vocazione per l'utilizzo nella stagione estiva. Il disegno del fianco esprime personalità e trasmette la caratteristica di questo prodotto dall'alto contenuto tecnologico. La dicitura 'High Mileage' esalta la principale dote di un prodotto messo a punto per chilometraggi elevati. Per ottimizzare la resa chilometrica i tecnici di Continental hanno messo a punto una nuova mescola e hanno ottimizzato il profilo dello pneumatico. La mescola è caratterizzata da reti di polimeri con catene ad interconnessioni rinforzate. Il profilo e la carcassa sono stati ottimizzati per aumentare l'impronta a terra nella zona delle spalle, generando una distribuzione omogenea della pressione specifica nell'area di contatto. Il comfort di marcia è assicurato dalla struttura del battistrada con spalla interna chiusa - che riduce la deformazione dei tasselli e permette una distribuzione bilanciata della rigidezza.



Il BestDrive Summer garantisce ridotte distanze di frenata sul bagnato per tutta la vista utile dello pneumatico grazie all'elevato numero di intagli longitudinali che aumentano l'area di aderenza con l'aumentare dell'usura.



Il disegno del battistrada, progettato appositamente, presenta tre o quattro scanalature verticali a seconda della larghezza del cerchio.



Le misure previste coprono ampiamente il mercato del ricambio e possono equipaggiare le vetture più diffuse, con calettamenti da 13 pollici fino a 19 pollici e con rapporti d'aspetto da 80 a 35. Anche il prodotto specifico per van presenta analoghe caratteristiche di design della spalla, che riporta il brand BestDrive e il payoff 'you drive, we care'. Il prodotto offre doti di elevato comfort attraverso un disegno che riduce la rumorosità da rotolamento grazie alla distribuzione ottimizzata degli intagli e delle scanalature longitudinali. Per entrambi i prodotti sarà presto disponibile la versione winter.