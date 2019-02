Nissan Qashqai, si amplia l'offerta con nuovi motori diesel

Nissan Qashqai, il suv crossover più venduto in Europa, ora disponibile con nuove motorizzazioni diesel, in abbinamento a cambio manuale a sei marce, cambi automatici Xtronic e DCT (doppia frizione), con la possibilità di scegliere fra due o quattro ruote motrici. Si amplia così l'offerta per i clienti di Nissan Qashqai.



Al centro della gamma c'è l'unità dCi da 1,7 litri, in grado di erogare 150 CV di potenza e 340 Nm di coppia (35 CV e 55 Nm in più rispetto al motore diesel da 1,5 litri recentemente aggiornato), capace di garantire una guida fluida e una buona accelerazione.



Tra le novità tecniche introdotte su questa versione, la turbina a geometria variabile per prestazioni ottimizzate su tutto il range di giri; la pompa dell'olio a portata variabile per ridurre il consumo di carburante; il ricircolo dei gas di scarico più efficiente per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx); il sistema di raffreddamento ad acqua (WCAC - Water Charge Air Cooler) nel collettore di aspirazione per ridurre la temperatura e la pressione dell'aria nel cilindro, ottimizzando l'efficienza della combustione; il catalizzatore selettivo (SCR - Selective Catalytic Reduction) che si serve dell'AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx).



Il nuovo diesel da 1,7 litri è disponibile su Qashqai in tre varianti: cambio manuale a sei marce con trazione 2WD/4WD e cambio automatico Xtronic CVT con trazione 4WD.



Novità anche per il dCi da 1,5 litri e 115 CV, da poco presentato al mercato e ora disponibile anche in abbinamento alla trasmissione automatica DCT a sette velocità e trazione 2WD. Le combinazioni dei nuovi motori diesel di Nissan Qashqai soddisfano tutti l'ultima normativa antinquinamento Euro 6d-Temp. Completa la gamma diesel Nissan Qashqai un motore dCi da 1,5 litri e 115 CV con cambio manuale a sei marce, presentato nel corso del 2018. Rispetto alla versione precedente garantisce minori consumi e minori emissioni di CO2, maggiore potenza e 25 Nm di coppia in più grazie alla funzione di overboost.