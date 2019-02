Sigla IQ.Drive riunisce tecnologie assistenza guida Vw

La sigla IQ.Drive riunisce, da oggi, l'intera gamma delle tecnologie di assistenza alla guida disponibili sui modelli Volkswagen. Lo ha annunciato Juergen Stackmann, membro del consiglio d'amministrazione della marca Volkswagen e responsabile per le vendite. ''I nostri modelli sono già dotati di assistenti alla guida intelligenti che offrono confort e sicurezza - ha detto - e con IQ.Drive accompagniamo i nostri clienti verso l'auto autonoma. In futuro, il tempo per muoversi a bordo di una Volkswagen sarà tempo per se stessi''. IQ.Drive identifica tutti i sistemi intelligenti di assistenza oggi disponibili per guida, parcheggio e sicurezza, oltre alle innovazioni in corso di sviluppo da parte della Volkswagen che nel futuro permetteranno di raggiungere la guida autonoma di livello 5. Già oggi, i sistemi IQ.Drive supportano il guidatore in situazioni quotidiane come l'ingresso, l'uscita da un parcheggio (Park Assist) o il cambio di corsia (Lane Assist) e aiutano a prevenire incidenti (Front Assist con frenata di emergenza City). Speciali IQ.Drive Pack sono previsti, in Italia per i modelli Polo, T-Roc, Golf, Tiguan, Touran e Sharan. L'arrivo di questa nuova denominazione è accompagnato da una campagna pubblicitaria che à in onda sulle principali emittenti televisive dallo sorso 27 gennaio.