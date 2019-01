Opel, su Combo ampia gamma di accessori per hobby e lavoro

Opel rende completa la gamma Combo con una serie di accessori adatti al lavoro, alla vita quotidiana e al tempo libero. Per la versione passeggeri Combo Life e per Combo Cargo sono previsti infatti portabiciclette, seggiolini e roof box, assistenti al parcheggio anteriore e posteriore e protezioni per il vano bagagli.



Queste dotazioni consentono di sfruttare il proprio Combo al massimo e sono rivolte a famiglie e professionisti ma anche agli artisti come i pittori che devono per esempio trasportare tele, cavalletti, pennelli e quadri per dipingere o per partecipare a mostre.



La gamma di accessori di Combo comprende tutto quello che serve per adattare la vettura a ogni necessità,che si tratti di lavoro o tempo libero. Le operazioni di carico e scarico si svolgono rapidamente e facilmente. Il divertimento inizia, per esempio con i kit per ganci di traino fissi o amovibili con cablaggio elettrico a 13 poli e capacità di carico verticale massimo di 74 chilogrammi. Segue un'ampia selezione di portabiciclette da montare sul gancio di traino. Oppure, utilizzando i portabiciclette specifici insieme alle barre portatutto in alluminio, Combo può trasportare due biciclette tradizionali, diversi tipi di roof box. Sulle versioni con porte posteriori a battente, iltetto di Combo si può trasformare in una superficie di carico, grazie ai portapacchi in acciaio o in alluminio con rullo integrato per facilitare le operazioni di carico e scarico, e che sono in grado di portare rispettivamente fino a 115 o 120 kg.



Utilizzando gli altri accessori pensati per i professionisti, come le cinghie con cricchetto e gancio, il sistema di arresto ribaltamento e il supporto scala, Combo può trasportare in tutta sicurezza oggetti ingombranti.