Da BRC arriva trasformazione Gpl per i motori FireFly

BRC Gas Equipment presenta, in occasione di Automotoretrò che si svolgerà al Lingotto Fiere di Torino dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019, una novità assoluta nel settore delle trasformazioni per l'alimentazione a Gpl. Una evoluzione del sistema Sequent SDI 2.0 - destinato alla trasformazione di vetture ad iniezione diretta di benzina - sarà ora utilizzabile anche per l'applicazione ai motori Fiat FireFly, presenti nella versione 3 cilindri nella più recente 500X.

La famiglia FireFly raggruppa una gamma di motori endotermici alimentati a benzina, con monoblocco in alluminio e studiati per la disposizione trasversale anteriore. La nuova gamma di motori - che prevede frazionamenti a 3 e 4 cilindri - è stata progettata e creata dalla Casa torinese per aumentare l'efficienza, in un'ottica di downsizing e di riduzione delle dimensioni dei propulsori.

Grazie alla proposta BRC, da oggi è possibile la trasformazione bi-fuel (benzina e Gpl) di queste moderne unità a 3 cilindri, così da abbinare le prerogative del motore FireFly ai vantaggi dell'alimentazione Gpl. A breve sarà posta in commercio anche la versione per i motori 4 cilindri.