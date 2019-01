Antitrust, decreto 'smart road' restrittivo concorrenza

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 febbraio 2018 e relativo alle 'smart road è "restrittivo della concorrenza in quanto riduce la possibilità di competere degli sviluppatori indipendenti a vantaggio delle case automobilistiche già fortemente attive in un settore in rapido sviluppo".

Lo rileva l'Antitrust, in particolare in relazione all'articolo 14 del tale decreto che spiega come nella sperimentazione dei sistemi di guida autonoma "nei casi in cui la domanda è presentata da un soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo".

L'Autorità precisa che "subordinare l'autorizzazione alla sperimentazione ad un 'nulla osta' dei principali concorrenti" lascia "a questi ultimi ampi spazi di discrezionalità e costituisce un ostacolo per gli sviluppatori indipendenti, ai quali potrebbe essere preclusa la possibilità di utilizzare i veicoli su cui testare i propri programmi di guida autonoma".

L'Autorità auspica, dunque, che l'articolo 14 del D.M. Smart Road venga modificato sulla base delle considerazioni esposte e "invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate".