Alcantara e Amos creano occhiali per Delta Futurista

Alcantara 'impreziosisce' la limited edition dell'occhiale Reunion Flap realizzato per Automobili Amos, ideata contestualmente alla presentazione della Lancia Delta Futurista. La limited edition del modello Reunion Flap prende spunto dai colori e dai materiali della nuova Lancia Delta Futurista di Eugenio Amos costruita rigorosamente a mano. La classica montatura in acetato di cellulosa del modello Reunion è stata realizzata, per l'occasione, in colore verde brinzio abbinata a lenti piatte gold specchiate, ispirate alla futurista illuminazione a led del veicolo. I flap laterali in Alcantara testa di moro strizzano invece l'occhio alle sellerie d'ispirazione racing. Infine, un dettaglio unico, inciso in oro a caldo, all'interno dell'asta sinistra: il motto, divenuto hashtag ufficiale del progetto, #MakeLanciaGreatAgain. Un gioco di richiami con esterni ed interni dell'auto che rende l'occhiale un must have per gli appassionati del settore.



Il Reunion Flap per Automobili Amos è stato prodotto in una limited edition di 120 pezzi, 20 dei quali destinati agli acquirenti dei 20 esemplari di Lancia Delta Futurista in commercio (vendita esclusiva sul sitolgrworld.coma partire dal 15 dicembre).