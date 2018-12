Piaggio: a Boston nuovo stabilimento Pff, produrrà i robot Gita

MILANO - Piaggio Fast Forward, (PFF), società controllata dal gruppo Piaggio e di cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, amplierà la sua presenza a Boston con un nuovo stabilimento saranno progettati, sviluppati e assemblati tutti i robot Gita.



In aggiunta all'Headquarters di Charleston, il nuovo stabilimento di PFF a Boston occuperà un'area di circa 1.000 metri quadri. "Questo è un passo fondamentale verso il futuro della mobilità per il Gruppo Piaggio. Abbiamo deciso di produrre Gita negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l'epicentro della robotica, e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee ", afferma Michele Colaninno, presidente di Piaggio Fast Forward. Primo nel suo genere, Gita è un robot carrier della tipologia "Follow Me", in grado di trasportare pesi fino a 20 kg mentre segue l'operatore umano in ambienti interni ed esterni. Sarà commercializzato a partire da metà 2019.