Honda Research Institute annuncia batterie Fluoruro di Litio

ROMA, 7 DIC - Gli scienziati dell'Honda Research Institute USA - la divisione del costruttore giapponese creata nel 2003 per studiare soluzioni innovative nell'ambito delle attuali e future applicazioni nei prodotti Honda - ha annunciato una innovativa tecnologia che dovrebbe portare alla realizzazione di batterie per EV ad alta intensità di energia. Come riporta una pubblicazione sull'autorevole rivista Science(visibile al sitohttp://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aat707 0) la scoperta, a cui hanno collaborato il California Institute of Technology (Caltech) e il Jet Propulsion Laboratory della NASA, sfrutta sistemi di storage dell'energia con celle al Fluoruro di Litio. Secondo quanto affermato da Christopher Brooks, capo scienziato dell'Honda Research Institute e coautore della pubblicazione, la batteria FIB dovrebbe assicurare una densità di energia 10 volte maggiore rispetto a quelle attuali, con evidenti vantaggi su ingombri, pesi e autonomia.