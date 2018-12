Innovazione Hankook: le gomme non sono solo tonde e nere

Con un guizzo di creatività Hankook Dire dimostra che le gomme per auto non sono solo tonde e nere.



Nell'ambito del progetto Design Innovation avviato con il Royal College of Art di Londra - e ispirato al motto Extending Future Life beyond Mobility - la Casa coreana ha presentato all'Essen Motor Show Aeroflow e Hexonic, due pneumatici di concezione futuristica. ''Questo progetto è parte dei nostri sforzi per trovare soluzioni efficienti e creative per la guida del futuro - ha dichiarato Klaus Krause, direttore del centro di ricerca e sviluppo europeo di Hankook - Siamo lieti di presentare contributi creativi che dimostrano la capacità di pensare fuori dagli schemi, che incentiviamo nei nostri collaboratori. Negli ultimi anni questo progetto ha già contribuito allo sviluppo di pneumatici innovativi. Svilupperemo senza dubbio delle nuove visioni in grado di spingersi oltre i confini dei pneumatici e della mobilità di oggi''.



In particolare Hexonic è un concetto di gomma intelligente per veicoli autonomi condivisi. In questo caso il confort dei passeggeri diventa un elemento decisivo per l'esperienza di guida e la speciale costruzione di Hexonic - che è dotato di 7 sensori separati sul battistrada - aiuta il veicolo a offrire il massimo confort scandendo e analizzando la strada in tempo reale. Hexagon registra parametri come aderenza, temperatura e stato del manto stradale e adegua di conseguenza la superficie del pneumatico.



Aeroflow è invece un concept di pneumatico per l'impiego negli sport motoristici del futuro, concepito per ottenere la massima portanza aerodinamica. A questo scopo la ruota è stata allargata sfruttando una superficie di rotolamento divisibile e ottimizzando l'aderenza della gomma. I cerchi di Aeroflow sono dotati di elementi a turbina per convogliare l'aria durante la rotazione e generare portanza supplementare.