Grazie ad Osram ora possibile retrofit proiettori a Led

Grazie alla esperienza maturata come azienda high-tech, e sulla base dei numerosissimi rapporti di fornito in primo impianto ai costruttori di auto, Osram è ora in grado di proporre al mercato innovative soluzioni che permettono di realizzare l'upgrade dell'illuminazione dei veicoli secondo tecnologie all'avanguardia. Al Salone di Essen, dedicato agli accessori e alla personalizzazione e preparazione sportiva delle auto, Osram ha presentato il sistema LEDriving, il primo per il retrofit completo con proiettori dotati di tecnologia Led. I gruppi LEDriving sostituiscono i fari alogeni e quelli allo Xeno, offrendo - grazie a gruppi Led all'avanguardia - una luminosità superiore rispetto ai proiettori originali. Anabbaglianti, abbaglianti, luci di marcia diurna, luci di posizione e indicatori di direzione sono contenuti in un unico faro Led retrofit. Primi ad essere disponibili sul mercato sono i fari ed per la Volkswagen Golf VII, oltre ai nuovi indicatori di direzione dinamici Led per gli specchietti laterali anch'essi previsti per questo modello. Ad Essen Osram presenta inoltre un upgrade Led e allo Xeno per i fari della Ford Focus III, diversi sudi progettuali per altri modelli come la Ford Amarok e la Bmw Serie 1, e i primi gruppi ottici posteriori per le Volkswagen Polo e Golf VI, per la Bmw Serie 1 e per la Ford Fiesta. Ma non è tutto: Osram consente, dove non sia possibile il retrofit, un importante upgrade tecnico grazie alle lampade allo Xeno Night Breaker. Queste potenti fonti di luce offrono un significativo incremento della luminosità, che ora è superiore alla media. Illuminando la strada molto meglio, permettendo al conducente di vedere ed evitare in anticipo pericoli, ostacoli e altri veicoli sulla strada. Con una luminosità fino al 150% superiore ai requisiti minimi legali, la lampada Xenarc Night Breaker Laser è la più performante della gamma Osram allo Xeno.