Mobilità hi-tech protagonista al BMW Training Centre

La mobilità hi-tech, analizzata sull'auto del presente con un occhio al futuro, è stata la grande protagonista della sessione di tre workshop tenuta oggi al training Centre di San Donato Milanese, dai tecnici BMW. I corsi si sono svolti nel moderno centro di addestramento che la Filiale del Costruttore tedesco ha realizzato a poche centinaia di metri di distanza dai suoi uffici centrali e dal grande autosalone che raggruppa tutti i marchi del gruppo. Si è trattato di un evento che ha permesso di apprezzare il grande lavoro di preparazione e costante aggiornamento che interessa la rete di una Casa premium come BMW. Il via è stato dato in mattinata, con un approfondimento sulle vetture ibride ed elettriche, incentrato sulla certificazione del personale tecnico, culminato con l'esame delle batterie. Poi, è stata la volta del 'Digital innovation in training' a tema realtà virtuale e digital lab. Infine, poco prima dell'ora di pranzo, sono state passate in rassegna le novità di prodotto.



L'appuntamento, interessante dal punto di vista tecnico, ha approfondito in maniera professionale vari aspetti legati alla mobilità green e ai sistemi digitali.



La preparazione tecnica del personale, è ''uno degli aspetti fondamentali e nascosti che si celano nella parte nascosta agli occhi del pubblico dell'iceberg, rappresentato dalla produzione e dalla vendita di una macchina", ha spiegato in apertura della sessione Alessandro Toffanin, responsabile comunicazione prodotto per l'Italia del brand di Monaco. In particolare, nell'ottica che vede la digitalizzazione dell'auto come trend inarrestabile. ''Al Salone di Los Angeles - ha rimarcato Toffanin -, quasi in contemporanea con quest'evento, di fianco ai prodotti tradizionali, è sotto i riflettori BMW Vision iNext, una prototipo di vettura che arriverà sul mercato nel 2021, che è una 'smart car'. Porterà a un cambiamento epocale, perché per la prima volta racchiude tutti gli elementi tecnologici fondamentali delle auto del futuro: la connettività, la guida autonoma, l'elettrificazione, i servizi digitali. Un futuro che, però, è già presente oggi e fa impressione pensare che BMW Connected Drive abbia già compiuto vent'anni. La nostra i3 elettrica è sul mercato già dal 2013 e lo scorso anno tra EV ed elettrificate abbiamo venduto in tutto il mondo 100mila macchine, cifra che alla fine del 2018 prevediamo salirà a 140mila. Quest'evento è un esempio di come la rete di concessionari debba affrontare nel suo lavoro i vari aspetti legati all'affermazione delle nuove tecnologie''.(ANSA).