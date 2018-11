Toyota, 10 milioni le auto con il SafetySense nel mondo

A soli tre anni e mezzo dal lancio, sono 10 milioni le vetture vendute con il Toyota SafetySense, la gamma di tecnologie che aiuta a prevenire e ridurre le probabilità di collisione con qualsiasi velocità di marcia.



Il Toyota SafetySense è attualmente in dotazione su circa il 90% dei modelli Toyota venduti in Giappone, in America Settentrionale e in Europa, una realtà che si traduce in Italia conuna gamma che dispone il TSS di serie su tutti i modelli.



Oggi il sistema è disponibile in ben 68 paesi di tutto il mondo, tra cui la Cina, l'Australia, il Medio Oriente e altre regioni asiatiche.



Secondo le previsioni, entro la fine del 2018 il totale dovrebbe raggiungere i 3 milioni di unità in Giappone, i 5 milioni nel Nord America e i 2 milioni in Europa.



Secondo le stime diffuse dalla casa, il risultato di questa diffusione comporterà una drastica riduzione degli incidenti, realisticamente con il 70% in meno in fatto di tamponamenti,una percentuale che potrebbe raggiungere il 90%con l'integrazione dell'Intelligent Clearance Sonar (ICS). Continuando a percorrere la lunga strada verso una mobilità sostenibile e sicura, Toyota crede nell'importanza di promuovere un approccio che coinvolga tutti gli aspetti riferiti alla guida (automobilisti, vetture e l'ambiente stradale nel suo insieme) nell'ottica della sicurezza, studiando e imparando dalle principali cause degli incidenti per poi tradurre le conoscenze acquisite in un know-how da impiegare nello sviluppo delle automobili.



Toyota SafetySense include oggi le versioni aggiornate di diverse tecnologie tra cui il sistema Pre-Collisione(PCS), il Cruise Control Adattivo(ACC), il sistema di Avviso Superamento Corsia(LDA), gli abbaglianti automatici(AHB) ed il riconoscimento Segnaletica Stradale(RSA). Sarà disponibile inoltre il nuovo Intelligent Adaptive Cruise Control(iACC), che coniuga il sistema ACC con la funzionalità di Riconoscimento Segnaletica Stradale (RSA): in caso di marcia con una velocità pari a quella impostata dal conducente, e in caso di rilevamento di un limite di velocità da parte dell'RSA, sarà possibile reimpostare la velocità della vettura adeguandola al nuovo limite semplicemente utilizzando i comandi sul volante.



Sarà inoltre disponibile un avanzato sistema di supporto alla guida, il nuovo sistema di mantenimento attivo della corsia(Lane Tracing Assist LTA).