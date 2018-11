Da Volvo Cars soluzioni tecnologiche per la mobilità autonoma

Volvo Cars e Luminar, start-up che opera nel settore delle tecnologie per sensori da utilizzare sulle vetture con guida autonoma, svelano a Los Angeles il più recente sensore Lidar e le capacità di percezione più avanzate oggi disponibili sul mercato.



L'evoluzione della tecnologia Lidar, che si serve di segnali laser a impulsi per rilevare gli oggetti, è fondamentale per la realizzazione di veicoli autonomi sicuri. La tecnologia consente alle vetture dotate di guida autonoma di gestire in tutta sicurezza contesti di traffico complessi e velocità più elevate, dotando queste automobili di capacità di percezione a lunga distanza affidabili.



Questa tecnologia può contribuire a trasformare in realtà la visione del trasporto con veicoli autonomi presentata dalla casa automobilistica all'inizio di quest'anno attraverso la concept car Volvo 360c. Lo sviluppo della tecnologia Lidar e di capacità di percezione avanzate è uno dei numerosi modi attraverso cui Volvo Cars e i suoi partner si stanno impegnando per realizzare vetture completamente autonome e sicure da introdurre sul mercato.



Le nuove capacità di percezione cui Luminar sta lavorando in collaborazione con Volvo Cars consentono al sistema di rilevare il corpo umano individuandone persino i singoli arti, come braccia e gambe - un livello di dettaglio che prima non era raggiungibile con questo tipo di sensore. La nuova tecnologia è in grado di individuare la presenza di oggetti a una distanza fino a 250 metri, di gran lunga superiore alla distanza gestita da qualunque tecnologia attualmente disponibile.



All'inizio di quest'anno, Volvo Cars ha acquisito una quota di partecipazione in Luminar attraverso il Tech Fund di Volvo Cars, un fondo d'investimento rivolto alle start-up tecnologiche ad alto potenziale. Tale investimento ha consolidato la collaborazione già esistente con Luminar, che si è focalizzata in particolare sullo sviluppo e il collaudo della sua tecnologia di rilevazione tramite sensori per l'impiego sulle vetture Volvo. Volvo Cars è il primo dei partner di Luminar ad aver sfruttato pienamente la versione ampliata della piattaforma di sviluppo della percezione messa a punto da quest'ultima.



È nel settembre di quest'anno che Volvo Cars ha presentato il prototipo 360c, vale a dire una visione olistica di un futuro in cui la mobilità sarà autonoma, elettrica, connessa e sicura.



Questa visione immagina quattro utilizzi potenziali dei veicoli con guida autonoma - come ambiente per il riposo, ufficio mobile, salotto e spazio per l'intrattenimento -, ognuno dei quali ri-immagina il modo di viaggiare delle persone. La 360c introduce inoltre una proposta per l'adozione di uno standard globale che consenta una comunicazione sicura fra i veicoli autonomi e tutti gli altri utenti della strada.