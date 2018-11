Quasi 'marziana' la prima ruota stampata 3D di titanio

La rapida evoluzione dei sistemi di stampaggio 3D e, in particolare, di quelli che utilizzano polveri di metallo, ha permesso ai progettisti di HRE di innovare radicalmente la tecnica di produzione delle ruote ultraleggere per hypercar. Ricorrendo ad un sofisticato sistema di elettrodeposizione - mediante fasci di elettroni - di una miscela contenente polvere di titanio, è così nata la prima ruota HRE3D+, caratterizzata da una forma estremamente compressa dei diversi elementi costruttivi, poi imbullonati ad un canale in fibra di carbonio. La ruota HRE3D+, alla cui realizzazione ha contribuito la GE Additive, è in pratica un cerchio a raggi in cui il collegamento al mozzo è realizzato mediante 5 elementi complessi (sembrano le braccia di una 'macchina' aliena) e leggerissimi, intrecciati tra loro e assemblati a loro volta al canale con bulloni.