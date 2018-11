Comau con Avl per tecnologie per veicoli elettrici

Comau, azienda del gruppo Fca, e Avl collaboreranno per sviluppare tecnologie di simulazione, progettazione, assemblaggio e collaudo di componenti e sistemi powertrain per i veicoli tradizionali ed elettrici. Il focus iniziale riguarderà i sistemi di assemblaggio e di collaudo di fine linea delle batterie per autoveicoli.

"Questa partnership unisce due aziende leader nei rispettivi settori. Grazie a obiettivi condivisi e a competenze complementari, offriremo ai clienti il meglio dei rispettivi ambiti di attività, mettendo a disposizione del mercato un unico referente per l'intero processo di assemblaggio, dalla progettazione all'esecuzione del progetto", spiega Andrew Lloyd, Automation Systems Coo di Comau. "La combinazione tra il know-how di Comau, con le sue soluzioni avanzate per Industry 4.0, e di Avl, con la sua esperienza progettuale nell'integrazione di componenti powertrain e delle metodologie per il collaudo, porterà l'assemblaggio delle batterie e i test di fine linea a un livello sempre più elevato", aggiunge Urs Gerspach, Executive Vice President di Avl.

Avl conta oltre 9.500 dipendenti in tutto il mondo e nel 2017 ha raggiunto un fatturato di 1,55 miliardi di euro.