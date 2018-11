A Brescia filiera auto si ritrova al Service Day

ROMA, 16 NOV - La filiera del mondo automotive si ritrova per tre giorni a Brescia nell'ambito della prima edizione di Service Day (16-18 novembre) per fare il punto sulla realtà italiana. Il nuovo evento dedicato al post-vendita, aperto da oggi su inviti per incontri privati e da domani agli operatori del settore e al pubblico, mette sotto i riflettori un mercato che vale in Italia 30 miliardi di euro di fatturato, coinvolge a livello nazionale circa 35mila aziende tra riparatori, carrozzerie e gommisti e spazia dall'assistenza alla riparazione dei veicoli.



Evento ideato dall'Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto (Asconauto), con la partecipazione e l'organizzazione di Quintegia, società trevigiana specializzata in ricerca, networking e formazione nel settore dell'automotive, Service Day prevede per sabato oltre 25 appuntamenti e approfondimenti dedicati all'after-sales, dagli aspetti gestionali alla relazione con il cliente, dal marketing alle risorse umane, dalla sfida dell'auto elettrica a quella della digitalizzazione. L'appuntamento sarà anche l'occasione per realizzare indagini e sondaggi tra i partecipanti.



Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, sottolinea ad ANSA quelli che sono gli aspetti positivi legati a iniziative come queste. L'auto elettrica, l'auto connessa ma anche l'evoluzione dei motori a gasolio e a benzina, sempre più puliti ed efficienti, rappresenta "un'opportunità importante - evidenzia Guidi - per il settore per puntare a un ampliamento e adeguamento dei servizi, in un mercato che sta cambiando molto rapidamente e in cui nei prossimi anni conviveranno realtà più tradizionali con innovazioni che stanno già portando dei cambiamenti culturali. Mi riferisco in particolare alla sensibilità degli automobilisti per le tematiche ambientali, per le formule di condivisione dei veicoli e il valore crescente dato ai servizi di assistenza a domicilio. In questo quadro, in cui cresce il significato dell'aggiornamento professionale, aumenta anche il valore dell'utilizzo del ricambio originale e l'offerta di una mano d'opera specializzata, e in questo AsConAuto si conferma come sempre in pole position".