Opel, salgono a bordo sistemi navigazione Waze e Google Maps

ROMA - I sistemi di navigazione Google Maps e Waze 'sbarcano' sugli schermi delle vetture Opel. Attraverso il nuovo aggiornamento iOS12, infatti, Apple CarPlay consente di utilizzare i sistemi di navigazione integrandoli nella vetture.



È possibile inoltre usare Siri per gestire messaggi Whatsapp, ascoltare la musica presente sull'iPhone o con Spotify o usare i Podcast o gli audiolibri e naturalmente telefonare in tutta sicurezza senza mai togliere gli occhi dalla strada,evitando le distrazioni e migliorando la sicurezza. I modelli Opel sui quali sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto vanno dalle piccoleKarl Rocks e Adam, passando per Corsa e Astra, includendo i suv con Crossland X, Mokka X e Grandland X fino alle grandi Zafira e Insignia, coprendo qualunque esigenza di mobilità.