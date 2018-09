Pirelli apre a Monte Carlo l'atelier del pneumatico

ROMA - A pochi metri dalla curva Virage du Portier, che le F1 percorrono in prima marcia a 80 km/h per poi imboccare il Tunnel, Pirelli ha inaugurato il nuovo P Zero World, il flagship store che prende il nome dalla gamma di pneumatici più sportivi della P lunga.



Si chiamano P Zero, infatti, le gomme per le auto stradali più veloci ma anche quelle per le monoposto della massima serie.



Il punto vendita di Monte Carlo è il terzo al mondo e il secondo in Europa, dopo Los Angeles e Monaco di Baviera. Il P Zero World è la rappresentazione della strategia Pirelli che si focalizza sugli pneumatici di alta gamma, destinati alle auto sportive e di lusso. In questo settore Pirelli è leader incontrastato con il 55% del mercato del primo equipaggiamento ed è fornitore esclusivo di partner come Lamborghini, McLaren, Dallara, Italdesign Giugiaro e Pagani Automobili. La scelta di Monte Carlo quale sede per il terzo P Zero World è stata naturale, essendo il Principato di Monaco la capitale europea dell'automobile prestige.

Solo all'interno dei P Zero World è possibile trovare l'intera gamma Pirelli: dai prodotti del catalogo motorsport (P Zero Trofeo R), ai pneumatici Moto, Velo e quelli Pirelli Collezione per le vetture d'epoca. Il punto vendita di Monte Carlo occupa uno spazio di 900 metri quadrati dove, oltre al cambio gomme, si potrà usufruire di servizi d'avanguardia come il Car Valet e il trattamento Ceramico della carrozzeria. L'inaugurazione del P Zero World di Monte Carlo è stata anche teatro del debutto mondiale della nuova creazione firmata MV Agusta e Pirelli Design. Una versione speciale, caratterizzata da colorazioni ideate dagli specialisti del Centro Ricerche Castiglioni e da Pirelli Design che puntano a valorizzare le linee della Dragster 800 RR Pirelli.

"Il concetto di P Zero World - ha dichiarato Gaetano Trezza, Head of Trade and Operative Marketing di Pirelli - si fonda su quattro elementi principali: il prodotto, il servizio, la tecnologia ed il marchio, grazie ai quali Pirelli ha saputo conquistare la leadership nel segmento high-value e consolidare i rapporti con i principali costruttori automobilistici di alta gamma. Il P Zero World rappresenta al meglio il DNA della nostra azienda offrendo, anche grazie a percorsi digitali d'avanguardia, una customer experience unica. E' il nostro posizionamento sul mercato che si concretizza assumendo la forma di un flagshipstore. Dopo Los Angeles, Monaco di Baviera e Monte Carlo, abbiamo scelto gli Emirati. L'opening del prossimo P Zero World sarà a Dubai".