Bosch, al via contest studenti su soluzioni mobilità

ROMA - Accettare le sfide del futuro e contribuire a migliorare la qualità della vita pensando alla mobilità di domani: Bosch parteciperà alla sesta edizione di Citytech (13-14 settembre) con temi legati alla guida autonoma e coinvolgerà 50 studenti universitari nel Bosch Mobility Hackathon (15-16 settembre) con l'obiettivo di trovare soluzioni innovative per la mobilità del futuro.



Citytech, kermesse dedicata alla mobilità e all'urbanistica, promossa dal Comune di Milano e dalla Commissione europea, avrà luogo presso la Fabbrica del Vapore.



Bosch sarà presente con diverse attività legate alla guida autonoma. Flavio Cobianchi, Sales Vice President Division Chassis ControlBosch, interverrà nel panel 'Guida autonoma, veicoli driverless e smart roads', raccontando le novità e la visione dell'azienda in questi ambiti. Nell'Autonomous Driving Arena, un roboshuttle Easysmile accompagnerà i visitatori in un'esperienza di guida senza conducente. Infine, sarà presentato il progetto di car pooling SPLT, una app rivolta a tutti coloro che condividono lo stesso tragitto per recarsi al lavoro.



L'impegno di Bosch nell'ambito della mobilità andrà oltre Citytech, con l'organizzazione del Bosch Mobility Hackathon.



L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano e da AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio). Una 24 ore no stop in cui studenti provenienti da diverse facoltà universitarie di tutta Italia si metteranno in gioco proponendo soluzioni innovative legate alla mobilità. Dopo Londra, Chicago e Guadalajara, dunque, sarà Milano, presso la Fabbrica del Vapore, a ospitare la gara fra 50 giovani talenti, selezionati su oltre 200 candidature pervenute. Divisi in 10 squadre e coadiuvati da espertiBosch, gli studenti si misureranno nell'ambito dei temi: parking, traffic flow, multi-modal e access. Durante l'iniziativa, i ragazzi dovranno sviluppare soluzioni, strategie e prodotti funzionali che rispondano in modo efficiente alle sfide del futuro. Una giuria di esperti valuterà le 3 migliori idee - Best Overall, Best Pitch e Best Technical Execution - a cui saranno assegnati dei premi.