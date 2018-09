Motul al Goodwood Revival come oil and lubricant partner

ROMA - Nello scorso weekend, in occasione del Goodwood Revival - il grande evento dedicato alle auto da collezione costruite fra il 1948 e il 1966 che si tiene ogni settembre a pochi chilometri da Chichester nella Goodwood Estate vicino alla costa meridionale dell'Inghilterra, casa del Duca e della Duchessa di Richmond e Gordon - Motul è stato uno dei protagonisti della manifestazione con la sua gamma di prodotti per vetture storiche. '

'Sono entusiasta - ha dichiarato il duca di Richmond e Gordon - di aver avviato questa nuova entusiasmante relazione con Motul nel ruolo di oil and lubricant partner di Goodwood Revival. Motul è un marchio con una lunga e illustre storia, e non c'è posto migliore del Revival per celebrare il suo patrimonio''.

Questo evento unisce l'atmosfera dell'epoca alla passione per le competizioni a due e quattro ruote con la presenza di piloti leggendari di ieri e di oggi. Per la ventesima edizione del Goodwood Revival, sono state organizzate 16 emozionanti gare in cui i driver erano vestiti con abbigliamento d'epoca portando in pista il meglio dei modelli sportivi degli Anni '40, '50 e '60. Motul - che è stata anche title sponsor del popolarissimo St Mary's Trophy Saloon Car - è stata presente anche lungo la centrale Revival High Street, un tradizionale punto d'incontro tra i proprietari di auto classiche.

Le tecnologie e le competenze moderne di Motul sono stati a disposizione degli appassionati che potranno conoscere meglio la gamma di prodotti Motul per le auto storiche frutto di 165 anni di esperienza. La Linea Auto Storiche offre prodotti per vetture e motocicli di ogni età: la linea comprende il SAE 30 e il SAE 50, lubrificanti minerali monogradi per motori 4 tempi diesel e benzina sviluppati per motori e cambi di auto e moto d'epoca e da collezione costruiti tra il 1900 e il 1950. A questi si affianca il 20W50, lubrificante minerale multigrado per veicoli benzina o diesel, aspirati o turbocompressi, con carburatore o a iniezione, costruiti tra il 1950 e il 1970. Per i modelli costruiti dopo il 1970 è disponibile anche il 2100 15W50, versione aggiornata del 2100 Century, il primo lubrificante semisintetico nel mercato automobilistico, presentato nel 1966. Per le competizioni di auto storiche, infine, Motul propone gli oli motore della gamma 300V. Motul è Official Lubricant Partner della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), del Brooklands Museum nel Regno Unito, e supporta eventi come il Tour Auto e la Le Mans Classic oltre a saloni specializzati come Rétromobile a Parigi, di cui è partner ufficiale.