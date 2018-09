Coyote, arriva nuova funzione per integrare info community

ROMA - Coyote disponibile ora anche con la nuova funzione 'le mie statistiche'. L'ultima generazione dell' applicazione, il sistema collaborativo che avvisa gli automobilisti dei pericoli presenti sulla strada, arriva in Italia con una nuova funzione che consente di seguire, in tempo reale, i dati di guida personali e di confrontare l'attività dell'utente con il resto della community. Il monitoraggio dei dati personali può essere fatto giornalmente, settimanalmente o mensilmente. L'obiettivo di questa funzione è di evidenziare il percorso dell'utente, mostrando ad esempio le distanze percorse, il tempo di guida, la velocità media, il tempo trascorso nel traffico in coda e il numero di avvisi ricevuti riguardanti le situazioni di traffico e autovelox. La nuova funzione ha anche l'obiettivo di evidenziare il coinvolgimento dell'utente all'interno della community, informando lo stesso del numero di utenti che ha aiutato con le proprie segnalazioni, del numero di avvisi forniti alla community e del numero di avvisi ricevuti. Tutto per aumentare il coinvolgimento dei membri della community Coyote alla luce dell'affidabilità e della qualità delle segnalazioni garantite dai conducenti.