Continental, ad Hannover nuovo sistema monitoraggio gomme

ROMA - In occasione della 67esima edizione del Salone internazionale per veicoli commerciali (IAA Veicoli Commerciali) di Hannover, Continental presenterà un nuovo upgrade per ContiConnect, la sua piattaforma digitale di monitoraggio pneumatici. Il portfolio prodotti verrà così rafforzato da una nuova soluzione integrabile nei sistemi esistenti. Continental si dedica così alle esigenze di quei clienti che desiderano un sistema di monitoraggio pneumatici integrato direttamente nei sistemi esistenti per la gestione della flotta. La versione precedente di ContiConnect è stata lanciata con successo su 15 mercati mondiali. Questa soluzione integrata fornisce agli operatori di flotte commerciali e alle società di autolinee un buon livello di trasparenza per ciò che riguarda temperatura e pressione di gonfiaggio degli pneumatici, assieme ad altri dati relativi al veicolo.