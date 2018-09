Fca investe 30 mln in Usa per impianto test guida autonoma

NEW YORK - Fca US investe 30 milioni di dollari in una nuova struttura per i test sulle auto autonome e sulle tecnologie di sicurezza avanzate. Il nuovo impianto a Chelsea Proving Grounds, in Michigan, "aiuterà a sostenere e rendere possibile il successo del piano industriale quinquennale della società" afferma l'amministratore delegato Mike Manley. Il poter ''testare le tecnologie autonome e per la sicurezza avanzate consente a Fca di offrire ai suoi clienti quello che vogliono nel nostro portafoglio di marchi''.