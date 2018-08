Uber vuole estendere a 5 paesi progetto di taxi volanti

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Uber vuole allargare il suo esperimento di taxi volanti ad altri cinque paesi: Francia, Brasile, India, Giappone e Australia. Sono questi i mercati che l'azienda sta prendendo in considerazione per espandere il suo progetto Air che ha promesso di lanciare in via dimostrativa a Los Angeles e Dallas dal 2020. L'annuncio e' arrivato durante un evento in Giappone sul trasporto aereo, sono tante le compagnie che stanno sviluppando progetti di macchine volanti, anche Boeing e Airbus. Uber Air ha intenzione di lanciare voli dimostrativi nei prossimi due anni e un servizio di taxi volanti a pagamento entro il 2023. La compagnia ha anche annunciato di voler espandere la propria sperimentazione con i droni di consegna per il proprio servizio Uber Eats.



La notizia, riportata dal sito The Verge, arriva in un momento in cui Uber vuole diversificare le sue modalità di trasporto usando anche biciclette e scooter elettrici. E pochi giorni fa c'è stata anche una importante novità per la società che riguarda le auto. Toyota ha annunciato un investimento in Uber di 500 milioni di dollari, come parte di un accordo per sviluppare congiuntamente un'automobile che si guida da sola.(ANSA).