Hyundai inventa la Separated Sound Zone per audio su misura

ROMA - Hyundai riporta la pace in famiglia o tra amici, quando gusti o pareri diversi sulle musiche riprodotte dall'Mp3 o sulle conversazioni ad alta voce portano a discussioni o liti in auto. Grazie al sistema audio di nuova generazione Separated Sound Zone (SSZ) ogni passeggero può avere nell'abitacolo il suo spazio audio su misura, senza disturbare gli altri. E con SSZ - forse è l'aspetto più interessante - anche le chiamate telefoniche in viva voce garantiscono la massima privacy, dato che la conversazione non può essere ascoltata dagli altri occupanti. Con la tecnologia di nuova generazione Separated Sound Zone - che sarà disponibile sui modelli Hyundai nei prossimi due tre anni - ogni passeggero può sperimentare un audio personalizzato in base alle proprie esigenze individuali. Sarà possibile ascoltare musica, effettuare chiamate vocali e ricevere avvisi acustici pur mantenendo uno spazio sociale senza cuffie in cui i passeggeri possono conversare liberamente. La tecnologia SSZ crea e controlla i campi acustici della vettura sfruttando altoparlanti che dispongono di una tecnologia che utilizza principi scientifici per ridurre o aumentare i livelli audio delle onde sonore. Ciò annulla la sovrapposizione dei suoni prodotti su ogni sedile, ricreando lo stesso effetto degli attuali sistemi di cancellazione del rumore, ma senza la necessità di cuffie. Quando viene utilizzato il sistema SSZ, anche le chiamate telefoniche in vivavoce possono essere isolate garantendo la privacy dei singoli passeggeri. Inoltre, questa tecnologia innovativa - che è in fase di sviluppo dal 2014 - può eliminare gli avvisi acustici non necessari per il passeggero, ma importanti per il pilota come la guida vocale alla navigazione o le segnalazioni relative ai sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense. Il sistema SSZ isola questi suoni mantenendo un'area silenziosa per i passeggeri e rivelandosi particolarmente utile per preservare il sonno dei bambini o degli altri occupanti. ''Nell'era della guida autonoma - ha spiegato Kang-duck Ih, ricercatore presso il NVH Research Lab - i clienti richiederanno possibilità di intrattenimento sempre più personalizzabili all'interno dei veicoli che includono innovazioni tecnologiche come il Separated Sound Zone. Spero che offrendo a conducenti e passeggeri spazi audio indipendenti e su misura, sperimenteranno un ambiente di trasporto più confortevole e divertente''.