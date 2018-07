Alcantara 'veste' il nuovo crossover Audi Q3

ROMA - Si rinnova la collaborazione tra Alcantara e Audi. La casa dei quattro Anelli ha scelto infatti di affidarsi alle qualità del materiale made in Italy per rivestire gli interni dell'ultima nata, la nuova crossover Q3. Massima attenzione per il dettaglio, personalizzazione, dinamismo ed esclusività sono le qualità principali che accomunano i due brand premium.



Audi ha sviluppato due diversi pacchetti di personalizzazione della Q3, combinando colorazioni e materiali esclusivi. Il primo è l'Audi design selection, mentre il secondo è l'S line interior. In entrambi i casi i sedili sportivi possono essere scelti con un rivestimento che combina pelle e Alcantara. La finitura in Alcantara impreziosisce le parti laterali del cuscino e dello schienale con impunture a contrasto che esaltano il carattere dinamico del suv Audi.



La novità più interessante, dei pacchetti di personalizzazione studiati per la Q3, è la possibilità di rivestire in Alcantara la parte superiore delle superfici della plancia e dei poggiabraccia delle portiere sia anteriori sia posteriori. Questi inediti rivestimenti in Alcantara si possono ordinare in tre colori, uno dei quali è un arancione acceso che esprime tutto il dinamismo della nuova Audi Q3.