VW, Touareg sempre connessa grazie alla eSIM di bordo

ROMA - Una sim card integrata che consente di essere sempre connessi a bordo, in tempo reale. Su nuova Vw Touareg è disponibile la eSIM grazie alla quale si può consultare online la situazione del traffico in tempo reale, ascoltare le Internet radio notizie, podcast e musica, guardare le mappe di navigazione aggiornate, gli edifici rappresentati in 3D sul cockpit digitale ed infine è possibile connettersi attraverso l'hotspot Wi-Fi.



Che sia equipaggiata con il sistema di infotainment Discover Pro da 9,2" o con l'interfaccia interamente digitale Innovision Cockpit, l'ammiraglia suv della Volkswagen offre un'ampia gamma di servizi online. Sulla Nuova Touareg, infatti, è di serie il pacchetto di servizi Volkswagen Car-Net Guide & Inform Premium con nuove funzioni come la radio ibrida che integra le trasmissioni analogica, digitale e via web. Testi e immagini relativi al brano che viene riprodotto possono essere richiamati online anche quando si ascoltano stazioni FM, mentre con Gracenote è possibile scaricare le copertine degli album musicali.



Di nuova concezione anche la navigazione satellitare: per la prima volta è possibile consultare visuali 3D dettagliate delle città che permettono di orientarsi in modo più semplice, oltre alle più tradizionali mappe e visuali satellitari. Tra le varie funzioni quella che prevede il calcolo online del percorso. E ancora, Guide & Inform Premium migliora l'esperienza di navigazione attraverso servizi come la ricerca online di punti di interesse, l'importazione online di destinazioni e tragitti, l'aggiornamento online delle mappe e le informazioni aggiornate riguardo stazioni di servizio (posizione e prezzi carburanti) e parcheggi (posizione, prezzi e disponibilità). La Nuova Touareg è equipaggiata anche con il pacchetto Security & Service che attraverso lo smartphone permette di controllare a distanza il riscaldamento ausiliario, l'apertura delle porte e la posizione di parcheggio, e di consultare un report sullo stato dell'auto e le informazioni di viaggio (consumi, autonomia, eccetera). Più sicurezza è garantita dalle funzioni di chiamata in caso di guasto, notifica automatica d'incidente e servizio di chiamata d'emergenza.