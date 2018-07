Partnership Waze-Areu per la segnalazione degli incidenti in Lombardia

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Continua la partnership fra Waze e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in tutta la Lombardia (Areu) per il Connected Citizen Program che a livello mondiale include amministrazioni, istituzioni statali e nazionali, aziende di trasporto, organizzazioni no profit, servizi di emergenza e primo soccorso. Consiste in uno scambio reciproco gratuito di dati a favore della comunità e delle città, grazie a questa partnership da gennaio 2018 in Lombardia sono stati segnalati oltre 15mila incidenti dagli utenti dell'app di navigazione. L'obiettivo alla base del progetto pilota sottoscritto da Waze ed Areu è "la riduzione dei tempi di intervento dei mezzi di soccorso e il miglioramento della gestione delle emergenze.



Portare avanti questa partnership è sicuramente un valore aggiunto sia per il nostro lavoro sia per i cittadini della regione", spiega una nota. Areu è attiva su tutte le dodici province della Lombardia e le sale operative regionali emergenza urgenza (Soreu) sono dislocate in quattro zone. (ANSA)