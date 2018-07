Da ZF plancia senza volante e pedali per auto guida autonoma

ROMA - Con lo studio Trendsetting Cockpit la tedesca ZF ha presentato un innovativo concept di plancia, pensato per equipaggiare le vetture a guida totalmente autonoma, quelle di livello 4. L'unità dimostrativa, per ora mostrata in forma statica, non dispone né di volante nè di pedaliera. Di fronte ai due passeggeri anteriori sono sistemati degli schermi su cui possono essere riportate le principali informazioni sul veicolo, i dati di viaggio o contenuti di intrattenimento di tipo multimediale. Nel caso l'automobilista volesse prendere il controllo della macchina può farlo utilizzando un joystick, sistemato fra le due poltrone, con cui è possibile comandare manualmente acceleratore, freno e sterzo. Per farlo il guidatore può sedersi indifferentemente sul lato destro o su quello sinistro.



Il prototipo è stato realizzato dalla multinazionale dell'automotive di Friedrichshafen, specializzata nel settore delle trasmissioni, dei sistemi autotelaio, della tecnologia di sicurezza attiva e passiva, in collaborazione con Faurecia, azienda francese del settore componentistica.



Il concept di comando e visualizzazione è basato su tre schermi e si propone di garantire un'elevata flessibilità progettuale e di utilizzo. E' stato ideato pensando a possibili applicazioni che spaziano dai furgoni a guida totalmente automatizzata fino ai taxi-robot, "offrendo - sottolinea Uwe Class, direttore divisione Integrated Vehicle Safety di ZF - ai conducenti di taxi o di veicoli di consegna molte delle libertà desiderate nell'ambito della guida automatizzata".