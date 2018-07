Concept ZF eAMT, è ibrida l'altra faccia del mondo low cost

ROMA - Si chiama eAMT - acronimo di electrified automated manual transmission - ed è la soluzione che ZF, il gruppo tedesco specializzato in organi di trasmissione - ha realizzato per l'ibridazione di veicoli a trazione anteriore con motore trasversale. Un sistema semplice e poco costoso, che integra in un unico sistema l'assale elettrico (eVD) e il cambio manuale automatizzato (AMT) in modo che l'attuatore del cambio e l'asse posteriore elettrico possano operare insieme in modo intelligente. In questo modo, con eAMT di ZF - che per il momento è un concept sperimentale - non vi è più alcuna interruzione della forza di trazione grazie al contributo del motore elettrico.



Oltre alle funzioni ibride di guida elettrica, recupero dell'energia e sovralimentazione, eAMT offre dunque la trazione integrale elettrica, eliminando molte complessità meccaniche. Un software ZF gestisce il collegamento in rete e il coordinamento di motore a combustione, motore elettrico e cambio automatizzato. ''Con eAMT, ZF ha sviluppato un sistema per valorizzare al massimo la trazione ibrida plug-in nei veicoli a trazione anteriore con motore trasversale - ha affermato Norman Schmidt-Winkel, sviluppatore operativo di trasmissioni elettriche di ZF - e ciò aumenta la flessibilità per i costruttori di veicoli, che possono sviluppare sulle piattaforme esistenti trazioni convenzionali o ibride plug-in. Il concept ZF integra all'interno di una sola unità un cambio manuale automatizzato con un sistema di assale elettrico sull'asse posteriore. L'automazione di cambi manuali per i veicoli nei quali, per motivi di peso, spazio di installazione o costi, i cambi automatici non sono realizzabili, rappresenta una buona possibilità per migliorare sensibilmente il comfort e l'efficienza per il conducente, poiché non è più necessario innestare la frizione o cambiare marcia''. Grazie alla trazione elettrica e alla gestione intelligente della trazione, con eAMT la comodità dell'utilizzo del cambio e le performance sono pressoché equiparabili a quelle dei cambi con convertitore di coppia o a doppia frizione, che hanno costi superiori. Non appena l'AMT si disinnesta per cambiare marcia, nei cambi manuali automatizzati si determina un'interruzione della forza di trazione causata dal modo in cui sono progettati.



Il nuovo eAMT compensa quasi completamente questa breve interruzione nell'accelerazione con la funzione Traction Torque Support. Le prove dell' eAMT di ZF condotte utilizzando un Dacia Duster modificato hanno evidenziato la bontà del bilanciamento di forze tra motore anteriore a combustione, cambio automatizzato e trazione elettrica posteriore. ''Il conducente non percepisce assolutamente nulla della complessità delle sequenze del sistema e dei processi di controllo che avvengono in background - ha sottolineato Schmidt- Winkel - In fase di accelerazione, si percepiscono solamente i vantaggi di un aumento massimo della velocità e senza scatti, conosciuto in precedenza solo in veicoli ibridi molto più cari con cambi più elaborati. Abbiamo inoltre utilizzato il potenziale del sistema eAMT per numerose altre funzioni che aumentano l'efficienza e la sicurezza di guida''. La trazione elettrica sull'asse posteriore non supporta solamente i cambi marcia: si innesta automaticamente e rapidamente come in fase di sorpasso, quando è richiesta una spinta maggiore, o su tratti scivolosi, quando occorre la trazione integrale. ZF, inoltre, ha dimensionato il motore elettrico nel veicolo di prova in modo talmente potente da poter muovere il suv anche da solo, per consentire anche la marcia 100% elettrica senza emissioni locali. La modalità di funzionamento di eAMT è particolarmente adatta per gli spostamenti in città, per la marcia lenta in caso di ingorghi e per tutte le manovre, compresi i parcheggi oltre a consentire il veleggio, ovvero la marcia con il motore a combustione disinserito. (ANSA)