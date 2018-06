Un freno da Nissan alle allergie grazie ai filtri "premium"

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Arriva da Nissan una risposta efficace per aiutare chi soffre di allergie a guidare in relax, al riparo da starnuti e occhi arrossati: i filtri aria "premium", proposti dalla Casa giapponese, promettono infatti di mantenere al di fuori dell'abitacolo della vettura sino al 96% degli allergeni.



Grazie all'allargamento dell'offerta di questa efficace "barriera" alla citycar Micra e al pick-up Navara, salgono a 11 i modelli del Costruttore che possono così salvaguardare chi si trova a bordo da fastidiose e, in alcuni casi pericolose (specie per chi si trova al volante), reazioni allergiche.



Secondo lo studio internazionale "The International Allergic Rhinitis Survey 2018", il 15-25% delle persone nel mondo soffre dei sintomi della febbre da fieno. "I filtri premium - chiariscono dalla Filiale italiana - presentano uno strato di carboni attivi e un trattamento superficiale ai polifenoli naturali per evitare che gas, odori e polveri sottili (come polvere e allergeni) penetrino nell'abitacolo". Si tratta di componenti "certificate dai laboratori indipendenti Air Test e Rnsa".(ANSA).