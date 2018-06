ZF e Mobileye insieme per nuove soluzioni guida autonoma

ROMA - La ZF, multinazionale specializzata in componentistica per auto e Mobileye, società controllata da Intel, si uniranno per sviluppare per i Costruttori del settore automotive nuovi sistemi per la sicurezza e per la guida autonoma, basati sull'utilizzo di telecamere di ultima generazione. Si tratta del "più grande contratto di telecamere per auto nella storia di ZF", chiarisce il produttore di Friedrichshafen, e si basa sull'utilizzo della famiglia di prodotti S-Cam4 che "comprende una versione mono-camera a singola lente, progettata per soddisfare i requisiti aggiornati dei protocolli di prova, quali quelli EuroNCAP, relativi ai sistemi di frenata automatica di emergenza (AEB)" per evitare l'investimento dei pedoni e delle biciclette. Questa generazione di telecamere, prosegue la nota "comprende una versione premium a tre lenti, la TriCam4, che supporterà funzioni di livello avanzato per la guida semi-automatizzata, grazie all'integrazione di un teleobiettivo per migliorare la capacità di ripresa a lunga distanza e di una lente fish-eye, per migliorare la ripresa a breve raggio con un campo visivo allargato". Per Aine Denari, vice presidente per i sistemi avanzati di assistenza al conducente di ZF, "il connubio con Mobileye dimostra che la tecnologia avanzata per telecamere sta apportando grandi vantaggi ai conducenti e alla società, che possono contribuire a ridurre il numero di incidenti e ad aprire al contempo la strada alla guida automatizzata".