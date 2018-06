Con Link App le Ducati diventano social e connesse

ROMA - Grazie alla Ducati Link App guidare una moto della Casa di Borgo Panigale diventa un'esperienza anche social. La nuova applicazione per smartphone permette, infatti, di registrare e condividere con gli amici viaggi, itinerari e performance realizzate in sella alla propria 'Rossa' a due ruote. Disponibile per i cellulari che funzionano con sistema operativo Android e iOS, il software è stato sviluppato dal Costruttore emiliano in collaborazione con l'azienda milanese e-Novia. L'app è disponibile per tutti i ducatisti ma per il momento il suo pieno utilizzo è riservato ai possessori della Multistrada 1260. E' già stata annunciata, però, la sua estensione a breve ad altri modelli del line-up. Grazie alla connessione Bluetooth fra smartphone e moto, l'app può registrare durante la guida vari dati che provengono dalle centraline di bordo come velocità, angolo di piega, potenza erogata, accelerazione. Il pilota può così rivivere in un secondo tempo il viaggio, emozionandosi ripensando alla sua guida, con i parametri effettivi alla mano.



Tramite il sistema GPS del telefonino, il motociclista può inserire nel percorso foto e commenti che successivamente possono essere condivisi nella community dedicata. Da Ducati sottolineano inoltre che "grazie alla connessione con la moto, è possibile impostare la modalità di viaggio (combinazione di load e riding mode) e personalizzare i parametri di ogni Riding Mode (ABS, Ducati Traction Control, ecc.) dallo smartphone, in modo guidato e intuitivo". L'app si rivela poi un valido ausilio nella gestione della moto, fornendo indicazioni sugli intervalli di manutenzione, permettendo una rapida consultazione del manuale utente e l'individuazione del Ducati Store più vicino.



Nel commentarne la presentazione di questa nuova soluzione, Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha detto: "E' un ulteriore passo avanti nel processo di trasformazione digitale già avviato dall'Azienda. L'applicazione è studiata per essere uno strumento di dialogo costante tra veicolo e pilota.



Il motociclista potrà godere di un'esperienza di guida sempre più coinvolgente, trasformando ogni viaggio in un ricordo da condividere e rivivere in ogni momento della giornata".