Si chiama 'Carla' simulatore per guida autonoma Toyota

''I progressi tecnologici e la crescita sono resi possibili grazie alla collaborazione e al sostegno congiunto - ha affermato Vangelis Kokkevis, direttore di Driving Simulation presso TRI -. Promuovere lo sviluppo di una piattaforma di simulazione open-source permetterà al TRI e ai suoi partner accademici e industriali di migliorare lo scambio di informazioni e dati''.



Il progetto Carla è integrato nella piattaforma di hosting Github e il suo sviluppo è diretto dal CVC presso l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) in Spagna. Il simulatore open-source, senza scopo di lucro, è finalizzato allo sviluppo, formazione e convalida di sistemi di guida autonoma nei centri urbani. È progettato per garantire l'affidabilità dei veicoli autonomi in una miriade di situazioni che non sono sempre testabili nel mondo reale. Al fine di garantire la massima flessibilità, Carla offre una serie di condizioni ambientali ed è progettato per essere esteso e facilmente modificabile per adattarsi alle specifiche esigenze del progetto.



Il team prevede di utilizzare la donazione del TRI per ampliare il proprio team di ingegneri e le funzionalità del simulatore. Carla è un altro importante impegno del TRI verso una piattaforma open source. TRI ha fatto donazioni significative per due anni consecutivi alla Open Source Robotics Foundation (OSRF), che offre alla comunità mondiale della robotica l'accesso a software di robotica open source e strumenti di sviluppo. Il TRI è anche il principale contributore di Drake, un toolbox C ++ open source creato dal MIT Computer Science e Artificial Intelligence Lab (CSAIL) per analizzare le dinamiche dei robot e dei sistemi di controllo degli edifici.



