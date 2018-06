Hyundai punta su DeepGlint per sviluppo AI nelle auto

ROMA - In occasione del CES ASIA 2018, Hyundai ha annunciato una partnership con alcune aziende cinesi leader nel settore dell'Information Communications Technology (ICT), con l'obiettivo di utilizzare l'Intelligenza Artificiale per creare un'esperienza automobilistica sempre connessa.



''Per trasformare la nostra 'vision' in realtà, continuando il nostro percorso di innovazione, puntiamo a collaborare con le aziende più creative in diversi campi - ha dichiarato Euisun Chung, vice-chairman di Hyundai Motor Company -.



Indipendentemente dalla dimensione e dal settore, Hyundai è aperta a collaborazioni e partnership in tutto il mondo, e in Cina vediamo opportunità che porteranno a soluzioni rivoluzionarie che daranno forma al nostro futuro''. Puntando non solo a migliorare l'esperienza dei propri clienti, ma anche a rispondere a necessità socio-culturali, Hyundai ha stretto una partnership strategica con la start-up cinese DeepGlint, che fornisce prodotti e soluzioni diintelligenza artificiale per sistemi di sicurezza e trasporti.



Attraverso la collaborazione, il brand ha intenzione di utilizzare soluzioni di IA negli ambiti della produzione, vendita, ambiente e mobilità con l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti, aumentare l'esperienza e la soddisfazione dei clienti, e rendere le strade sempre più sicure.



In occasione della kermesse di Shanghai, Hyundai ha annunciato anche una partnership con Baidu, società di ICT globale con base a Pechino: le due aziende punteranno all'avanguardia dello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma attraversi il Progetto Apollo, a cui partecipano già diverse case automobilistiche, aziende ICT, startup e ricercatori.