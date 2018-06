Land Rover, nuovo motore V6 3.0 litri su Discovery

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Discovery, suv premium a sette posti di Land Rover, si presenta con un nuovo motore diesel twin-turbo da 306 CV e nuove tecnologie di sicurezza, assistenza alla guida e praticità.



Il nuovo diesel V6 da 3.0 litri, denominato SDV6, eroga 306 CV e ben 700 Nm di coppia e accelera la Discovery da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, garantendo inoltre un 'eccezionale raffinatezza di marcia ed una capacità di traino di 3.500 chili.



Frutto dello sviluppo tecnologico che contraddistingue Land Rover, l'SDV6 twin-turbo monta una sistema di aspirazione rielaborato con doppio intercooler ed iniettori ad otto fori progettati per ottimizzare prestazioni ed efficienza. Tutti i motori Discovery sono oggi equipaggiati con filtro antiparticolato. Tra i dispositivi di sicurezza arriva su Discovery il Clear Exit Detection, che avverte i passeggeri che scendono dal veicolo dell'eventuale sopravvenire di ciclisti o di altri pericoli. L'Adaptive Cruise Control ora comprende il dispositivo Stop & Go. Questo mantiene la velocità preselezionata - quando fattibile - ed anche una predeterminata distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Inoltre, può fermare il veicolo nel traffico intenso e farlo anche ripartire, se il veicolo che precede torna a muoversi entro tre secondi dalla fermata.



Il Controllo adattivo di crociera con assistenza alla sterzata conferisce un miglior confort di guida adattando la velocità del veicolo a quella del veicolo che lo precede e garantendo, inoltre, il mantenimento della posizione del mezzo nella propria corsia, mediante sterzata assistita. (ANSA).