Autopromotec Conference, oltre 500 persone a Stati generali

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Oltre 500 esperti e addetti ai lavori hanno partecipato alla seconda edizione di 'Autopromotec Conference-Stati Generali 2018' a Bologna, due giorni di incontri e dibattiti sul futuro dell'aftermarket automobilistico. Al centro l'Area Innovazione, con 20 realtà tra laboratori di ricerca, spin off universitari e start up selezionati in collaborazione con Aster. Quattro i principali temi di discussione: dalla digitalizzazione e connettività alla elettrificazione, dalla guida autonoma alla shared mobility.



"Non si deve avere paura dell'innovazione", ha sottolineato l'ad di Autopromotec, Renzo Servadei, mentre l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi ha ricordato l'importanza della filiera dell'aftermarket "per una regione che rappresenta la 'Motor Valley' italiana e investe sul tema delle trasformazioni, digitale e green, e sulla formazione del capitale umano del settore".



L'appuntamento è propedeutico al salone biennale Autopromotec, a BolognaFiere dal 22 al 26 maggio 2019. (ANSA).