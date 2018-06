ProPilot, tecnologia diventa 'democratica', ora su Qashqai

VALLELUNGA - Dalla berlina elettrica al crossover più venduto di tutti i tempi. Sbarca adesso anche su Qashqai la tecnologia ProPilot che assiste gli automobilisti nella vita di tutti i giorni, garantendo la massima sicurezza. ''La nostra idea di mobilità intelligente, che abbiamo immaginato e trasformato in realtà per tutti, si chiama Nissan Intelligent Mobility e segue una chiara visione del futuro con meno incidenti fatali, più sostenibilità e più integrazione dell'auto nell'ecosistema di reti, infrastrutture e servizi - ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Bruno Mattucci - . Con Nissan Intelligent Mobility uomo e macchina si fondono in una partnership che ne eleva le potenzialità e ne migliora l'esperienza. La guida, diventa solo piacere, perché la tecnologia ci aiuta ad eliminare lo stress di tutte le situazioni non proprio piacevoli''. L'obiettivo di Nissan, infatti, non è quello di ''mettere il conducente sul sedile del passeggero ma al contrario vuole che sia padrone delle proprie scelte ed elevare l'esperienza di guida, grazie a tecnologie che potenziano le nostre capacità, amplificano le potenzialità umane, e intervengono quando necessario, per riconoscere i rischi e prevenire incidenti'' ha aggiunto l'ad.



L'arrivo del ProPilot su un'auto come il Qasqhai è un esempio evidente della direzione intrapresa dal brand: 'democratizzare' la sicurezza e metterla a disposizione della vita quotidiana di tutti. Nel segmento Qasqhai è l'unico crossover (insieme alla tedesca Tiguan) ad essere dotato di Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist e Traffic Jam Pilot. Nel crossover di Nissan questi sistemi di assistenza diventano unicamente il ProPilot, un vero e proprio assistente che aiuta a correggere la guida in caso di distrazione, sonnolenza o, nel peggiore dei casi, di malori improvvisi. Il sistema si attiva in maniera semplice ed il funzionamento è davvero immediato. Basta premere un pulsante blu posizionato tra i comandi al volante, successivamente il tasto 'set' e aspettare che nel quadro strumenti il volantino si illumini di verde. A quel punto il pilota entra in azione regolando la velocità e mantenendo la distanza dal veicolo che precede nella stessa corsia di marcia, agendo sullo sterzo in modo da mantenere la corsa e seguendo la vettura che precede, a una distanza di sicurezza stabilita. Il sistema emette un segnale di warning nel momento in cui il conducente allontana le mani dal volante: dopo ripetuti segnali, se non riconosce la presenza di un umano alla guida, emette segnali d'allarme visivi e sonori fino all'arresto del veicolo in tutta sicurezza. Occhio alla pioggia battente, però: con acquazzoni e temporali, la telecamera anteriore non riesce a garantire il suo funzionamento impedendo al sistema di assistenza di attivarsi.