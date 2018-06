Al via a Bologna Autopromotec Conference

CASALECCHIO (BOLOGNA) - Trend della mobilità, focus su auto elettriche e a guida autonoma, digitalizzazione e innovazione. Al via all'Unipol Arena Autopromotec Conference 2018, rassegna specializzata delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. Due giorni di Autopromotec per la 2/a rassegna degli stati generali: oggi e domani si analizzano i cambiamenti e le sfide degli autoriparatori alle prese con nuove tecnologie.



Diffusi dati del mercato: secondo le stime dell'Unione Nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae) a Bologna si è registrata negli ultimi mesi una contrazione delle immatricolazioni diesel (-13,9%) a vantaggio della benzina (+7,3%) e alimentazioni alternative (+2,9%). Bene il metano (+43,6%), l'ibrido (+2,1%), rallenta il gpl (-12,8%). Allestita un'area innovazione che ospita 20 laboratori di ricerca, start up e spin-off universitari, selezionati con Aster: in vetrina la manifattura additiva, applicazioni per l'auto connessa e la ricerca nella meccanica avanzata e nei materiali. (ANSA).