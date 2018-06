Apicom di Cento (FE) cresce acquisendo tedesca Beta Dyn

ROMA - Apicom, azienda leader nel settore dei banchi prova automotive, ha annunciato una nuova organizzazione internazionale che prevede oltre alle sedi già operanti in Italia, Francia e India, l'aggiunta di tre società controllate in Germania, Gran Bretagna e Cina. ''Questa nuova struttura fornisce ad Apicom la capacità di lavorare come un team globale - ha dichiarato l'amministratore delegato Stefano Borghi - ma anche la flessibilità tipica delle società nazionali autonome''.



L'ultima arrivata, nello scorso marzo, è la Beta Dyn Apicom GmbH, nuova società controllata da Apicom (75%) e Beta Dyn GmbH & Co KG (25%) nata con l'obiettivo di rilevare tutte le attività e i client della Beta Dyn nell'area della Germania e di sostenere le vendite e l'assistenza ai prodotti Apicom. Basata a Cento, in provincia di Ferrara, Apicom Spa è una società del Gruppo GMB Invest/ICM dedicata al settore del collaudo per l'industria automotive. L'azienda fornisce banchi e celle prova per motori, trasmissioni e cambi di motociclette, autovetture, veicoli industriali e offre una gamma completa di prodotti e servizi che includono freni a correnti parassite, freni a corrente alternata, banchi a rulli, automazione banchi prova per tutte le applicazioni automotive. Le sue competenze includono progettazione, costruzione, fornitura, integrazione, commissionamento e manutenzione del singolo banco prova come di un intera officina di test. ''Ho creduto nel potenziale di Apicom - ha detto il presidente Claude Marquet - e ho deciso di investire in questa società per farla diventare un partner forte per i suoi clienti. Apicom celebra 40 anni nel 2018 ed è in perfetta forma, con una gamma prodotto rinnovata e una presenza internazionale equilibrata''.