PSA, benzina PureTech è motore dell'anno per quarta volta

ROMA - Per il quarto anno consecutivo il benzina 3 cilindri Turbo PureTech 110 S&S e 130 S&S nella categoria da 1 litri a 1.4 litri si è aggiudicato il premio motore dell'anno. Il riconoscimento è stato assegnato a Stoccarda dalla giuria della 20esima edizione dell'International Engine of the Year Awards.



La famiglia di motori 3 cilindri benzina vanta 210 brevetti depositati di Groupe PSA. La nuova generazione del motore PureTech propone vantaggi per prestazioni, consumi ed efficienza. Permette di ridurre i consumi in media del 4% rispetto alla generazione precedente; migliorare il brio grazie all'ottimizzazione del turbocompressore; consente una riduzione del 75% delle emissioni di particolato con il GPF e il rispetto con 3 anni di anticipo del fattore di conformità RDE di 1,5 fissato dalla normativa europea 2020; costituisce un motore più compatto, per adattarsi alla nuova piattaforma CMP destinata alle city car, alle berline della fascia centrale della gamma e ai suv compatti.



Questa nuova generazione lanciata nel 2017 sulla nuova Peugeot 308 è destinata a equipaggiare i veicoli di Groupe PSA per un centinaio di applicazioni, in oltre 70 Paesi. Queste motorizzazioni rispettano la norma europea Euro 6.d-temp e la norma cinese China 6b.



Il motore 3 cilindri PureTech viene attualmente prodotto in fabbriche francesi (Française de Mécanique a Douvrin nel Pas de Calais e Trémery, nel dipartimento della Mosella) e cinesi (Xiang Yang). Insieme al raddoppio della capacità di produzione dei siti francesi nel 2018, anche le fabbriche di Tychy in Polonia e di Szentgotthárd in Ungheria produrranno il motore PureTech, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.