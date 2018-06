Dopo Vision la rivoluzione Michelin è il riciclaggio totale

MONTREAL (CANADA), 4 GIU - Nel 2017, in occasione dell'evento Movin'On dedicato alla mobilità sostenibile organizzato (come quest'anno) a Montreal, in Canada, Michelin stupì il mondo intero annunciando Vision. Si trattava di un concept totalmente innovativo di pneumatico stampato in 3D assieme alla ruota e dotato di battistrada depositato e biodegradabile.

Oggi la 'rivoluzione' promessa da Michelin nell'ambito della tecnologia del sistema ruota-pneumatico ed anche del modo di vendere e assistere le gomme compie - in perfetta sintonia con la filosofia che guida il colosso dei pneumatici, 'Dall'Ambizione all'Azione' - un ulteriore passo in avanti. La strategia annunciata a Montreal prevede infatti che entro il 2048 i pneumatici Michelin saranno composti all'80% da materiali sostenibili e che, se tutti i protagonisti della filiera saranno coinvolti, si possa arrivare al 100% del riciclaggio dei pneumatici a fine vita.

Su scala mondiale il tasso di recupero dei pneumatici è attualmente del 70% ma, poiché molti vengono bruciati per produrre energia, il tasso di riciclo scende al 50%. Al traguardo del 2048, con gli obiettivi annunciati a Movin'On da Michelin, sarà possibile ottenere un risparmio pari a 33 milioni di barili di petrolio ogni anno (cioè il carico di 16,5 superpetroliere o - valutando il 100% di riciclaggio a fine vita in termini di energia - ad un taglio dei consumi pari a 54.000 GWh che è l'energia totale consumata in un mese in un Paese delle dimensioni della Francia.

Trasferendo invece questa 'rivoluzione' nei consumi e nel recupero dei pneumatici fra trent'anni si potrebbe far viaggiare a impatto zero (costo ed emissioni) una berlina media per 65 miliardi di chilometri, o meglio per 225 km tutte le auto che sono presenti sulle strade di tutta Europa (per un totale di 291 milioni di chilometri).

Il problema dello smaltimento e del riciclaggio dei pneumatici a fine vita ha globalmente dimensioni inimmaginabili- Come è stato sottolineato a Movin'On secondo i dati del World Business Council for Sustainable Development nel mondo vengono oggi generati un miliardo di pneumatici a fine vita, corrispondenti a circa 25 milioni di tonnellate. E come è , ogni anno, in media il 70% viene recuperato e il 50% riciclato. Questo 50% è la quantità di materiale riciclato, in prodotti come la gomma usata nelle pavimentazioni sportive, e il rimanente 20% è trasformato in energia.

Per dare un'idea delle proporzioni Michelin ricorda che ogni anno viene recuperato il 14% dei contenitori o degli imballaggi di plastica e l'industria dell'auto ha come obiettivo il riciclo del 3,5%. In sintonia con le proprie strategie - è stato ribadito a Movin'On - Michelin investe nelle tecnologie più avanzate non solo per lo sviluppo e la fabbricazione dei pneumatici del futuro, ma anche per la fase del riciclo, così da perseguire l'obiettivo, all'interno del proprio brand, che venga riciclato il 100% dei pneumatici a fine vita entro il 2048. Per coinvolgere i mercati mondiali e il complesso del parco circolante, il Gruppo francese propone di sviluppare partnership e di identificare nuovi modi per riciclare i pneumatici ed anche nuovi sbocchi per i pneumatici riciclati.

In quest'ottica, nel 2017 si è tenuto un hackathon in partnership con Alliapur e relativo soluzioni che prevedano l'uso di granulato di gomma ricavato appunto dai pneumatici da riciclare. Vincitore dell'hackathon è stato il progetto 'Black Pillow' che propone la creazione di arredi urbani - come i pilastrini per i marciapiede e i 'panettoni' - realizzati con questo materiale e quindi molto più sicuri e meno 'invasivi' rispetto al cemento o alla pietra.