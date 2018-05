Mercedes, Classe X protagonista videogioco The Crew 2

ROMA - Autostrade, foreste e percorsi off-road, sono alcuni degli scenari presenti nel prossimo videogioco di Ubisoft 'The Crew2', dove i giocatori potranno mettersi alla prova dietro al volante della nuova Classe X. Il pickup premium della Stella è, infatti, protagonista dell'open world 'The Crew2', che sarà rilasciato ufficialmente in tutto il mondo il 29 giugno su Play Station 4, Xbox One e Pc.



Il videogame vede Classe X impegnata in una missione off-road 'Rally Raid'. I giocatori che avranno completato con successo la gara, saranno ricompensati con un veicolo esclusivo.



Si potrà giocare a bordo di Classe X anche in modalità 'free roaming', che permette di esplorare completamente la mappa di gioco. La missione che vede protagonista la Classe X sarà svelata in anteprima, fino al 4 giugno, all'interno della Closed Beta del gioco. Durante questo periodo di tempo limitato, 5.000 giocatori potranno provare il gioco prima dell'uscita ufficiale.



Mercedes-Benz Vans ha, infatti, distribuito attraverso i propri canali social Facebook e Twitter (@Mercedes-Benz) 5.000 codici dedicati alla première. Dopo aver inserito l'apposito codice all'interno del sito www.thecrewgame.com/beta/mercedes, i giocatori potranno selezionare la propria piattaforma di gioco.



A questo punto, verrà generato un codice esclusivo per la propria console o per il proprio computer che permetterà il download della Closed Beta di 'The Crew 2' su Play Station 4, Xbox One e PC attraverso la piattaforma Uplay. Per poter scaricare la Closed Beta è richiesto un account Ubisof.