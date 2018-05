Hyundai punta su piattaforme radar per guida autonoma

ROMA - Hyundai Cradle, società di investimenti e open innovation di Hyundai, ha annunciato il suo investimento in Metawave Corporation con l'obiettivo di realizzare radar intelligenti per le auto a guida autonoma.



Metawave sta rivoluzionando il rilevamento radar sfruttando intelligenza artificiale e metamateriali, materiali che utilizzano strutture dalle proprietà elettromagnetiche uniche e che non è possibile trovare in natura. Hyundai sta valutando l'adozione di nuove tecnologie, come il sistema radar ad alte prestazioni di Metawave, per le future piattaforme di veicoli autonomi.



Oggi i componenti fondamentali dei sistemi di percezione dei veicoli autonomi sono rappresentati da tre sensori: videocamera, LiDAR e radar. Tra questi la videocamera è il sensore con la massima risoluzione, ma non è in grado di rilevare oggetti più lontani di 50 metri. Il LiDAR estende la portata a circa 150 metri, con una capacità di acquisizione di immagini lievemente inferiore, ma come per la videocamera il funzionamento è influenzato da condizioni meteo avverse e strade non pulite. Il radar, al contrario, opera a frequenze inferiori consentendo una maggiore velocità e portata in qualsiasi condizione ma ha un campo visivo limitato sulle distanze maggiori e la bassa risoluzione non gli permette di differenziare gli oggetti.



Inoltre, per utilizzare i complessi segnali digitali, il sistema così composto necessita di numerose antenne e processori dal costo elevato.



La piattaforma radar avanzata di Metawave, Warlord, utilizza invece una sola antenna e supera i confini del complesso spazio analogico fornendo risposte precise e ultrarapide. L'antenna stessa forma e indirizza un fascio in tutte le direzioni sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale per riconoscere velocemente gli oggetti e inviare una mappa 4-D point cloud al sistema.



Lo scorso gennaio Hyundai ha annunciato una partnership strategica con Aurora, società leader nello sviluppo della tecnologia self-driving, volta all'introduzione di nuove auto Hyundai a guida autonoma entro il 2021. La tecnologia di Aurora sarà introdotta su modelli Hyundai sviluppati ad hoc e verrà perfezionata attraverso programmi di test in città pilota. A febbraio, una flotta di veicoli Hyundai Nexo a guida autonoma ha completato un viaggio di 190 km da Seul a PyeongChang. Le auto elettriche a celle a combustibile erano dotate del livello 4 di guida autonoma definito dagli standard internazionali SAE (Society of Automotive Engineers) e dalla tecnologia di rete 5G, rappresentando la visione di Hyundai per la mobilità del futuro: una mobilità connessa, libera e pulita.